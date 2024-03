Finanzen 2023: Zuerst erfreut, nun ernüchtert

Die Uerkner Rechnung 2023 schliesst mit einem Minus ab. Das Budget hat mit einen Minus von 49’400 Franken gerechnet, geworden sind es aber 146’114 Franken. Grund dafür sind gemäss offizieller Mitteilung der Gemeinde «nicht beeinflussbare Positionen». In erster Linie waren das Pflegefinanzierungskosten, die markant – konkret um 88’573 Franken – höher ausfielen als budgetiert. Ausserdem sind die Kosten der Sonderschule um 16’457 Franken gestiegen. Auch die Schulgelder für Berufsschulen fielen höher aus, konkret 62’653 Franken. Weiter trugen die erhöhten Darlehenszinsen (36’296 Franken mehr als im Vorjahr) sowie ein im Vorjahresvergleich um 37’000 Franken niedrigerer Finanzausgleich zum Minus bei.

Im Vergleich zum Vorjahr, das mit einem Plus von 78’067 Franken abschloss, konnte Uerkheim 2023 auch keine speziellen Buchgewinne oder Ähnliches erzielen. Die Budgetvorgabe im Bereich der ordentlichen Einkommens- und Vermögenssteuereinnahmen wurde mit dem Steuerabschluss 2023 jedoch um 10’962 Franken übertroffen, er fiel um 45’909 Franken besser aus als 2022.

Im Bereich der beeinflussbaren Kosten haben nur die Erweiterung des Urnen-Gemeinschaftsgrabes auf dem Friedhof in Höhe von 16’398 Franken und eine Kostenbeteiligung an einem öffentlichen Fussweg von 32’501 Franken zu Mehrauslagen geführt. Ansonsten wurde das Budget in diesem Bereich eingehalten.