Garage Eggenberg AG sponsert Nachwuchsschwinger Florian Eisenring

Eine Kooperation mit der Huplant Pflanzenkulturen AG, Hirschthal (Hauptsponsor) sowie der Garage Fred Eggenberg AG in Kölliken (CoSponsor) unterstützt den talentierten Aargauer Nachwuchsschwinger in der Mobilität.

Florian Eisenring ist ein erfolgreicher Nachwuchsschwinger aus Hirschthal. Als Landschaftsgärtner EFZ merkte er bereits schon früh, dass der Schwingsport seine Leidenschaft ist. Zu dem grössten Erfolg zählt sicherlich der Kranzgewinn am 107. Basellandschaftlichen Kantonalschwingfest in Ettingen im vergangenen Jahr. Durch einen Kreuzbandriss in der vergangenen Saison musste Florian Eisenring sich seiner Genesung widmen. Nun ist er aber wieder startklar und tritt erstmals am 127. Solothurner Kantonalschwingfest vom 5. Mai 2024 in Kestenholz wieder auf. SLU