Gartenzaun plattgefahren

Die 38-jährige Automobilistin fuhr am Mittwoch, 27. September 2023, gegen neun Uhr auf der Hauptstrasse durch Aarau Rohr. In Richtung Rupperswil fahrend bemerkte sie die Quartierstrasse zu spät, in die sie links einbiegen wollte. Beim brüsken Abbiegen verlor sie die Herrschaft über den Wagen und kam von der schmalen Strasse ab. Zunächst drückte der Wagen einen Gartenzaun nieder, prallte dabei gegen ein Bäumchen und fällte schliesslich eine Strassenlampe.