Sport- und Freizeitanlage Winkel: Stadtrat plant nur noch zwei Fussballfelder 

Heute Donnerstagabend, 21. September 2023, 18 Uhr, wird in Aarau Rohr ein wichtiger Infoabend stattfinden, der sich mit dem Bauprojekt der Sport- und Freizeitanlage Winkel befasst. Die Stadt Aarau hat die Öffentlichkeit zu dieser Informationsveranstaltung eingeladen, um Einblicke in dieses bedeutende Projekt zu gewähren. Die Veranstaltung findet im Gemeinschaftsraum (Pavillon) statt, der sich in Im Fuchswinkel, 5032 Aarau Rohr, befindet.