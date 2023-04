MusikGesellschaft Rohr: Ein Konzertabend voller Überraschungen

Dazwischen reihte sich Gag an Gag: Von der «Dachziegel-Polka» und Ted Huggens‘ «The Happy Cyclist» – das beste Stück des Abends – mit entsprechenden Perkussionseffekten bis zu Gesangseinlagen von Jasmin «Jazzmin» Schmid und diversen Solostücken der einzelnen Mitspieler: Der Flügelhornist Adi Hüppeler spielte «Under the Boardwalk» und der Posaunenvirtuose Max Sidler glänzte in einem blendenden Arrangement von «Yes, We Have Have No Bananas». Für Hazy Osterwalds «Kriminal Tango» zog die MG Rohr einen extra «Show Act» zu: Das Akrobatik- und Tanzduo Karin Fischer und Eric Schenker präsentierte die dazu passenden, visuellen Effekte.