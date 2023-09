Der Gasthof Sonne in Uerkheim eröffnet am 6. Oktober unter neuer Leitung von Thangarajah Logatharan und seiner Frau.

Bilder: ZVG

In Uerkheim geben zwei Gastrobetriebe ihre Neueröffnung bekannt. Am 23. September eröffnen Nathaniel und Andrea Hernandez-Schär, an der Dorfstrasse 63 ihr Lokal «Gaumenglück» in der ehemaligen Bäckerei Kern. Am 6. Oktober feiert der Gasthof Sonne Wiedereröffnung. Neu wird Thangarajah Logatharan in der «Sonne» am Herd stehen. Der Gemeinderat hat den Verantwortlichen beider Betriebe die Wirtebewilligungen bereits erteilt.

Die Gaumenglück GmbH ist eine in der Region bekannter Catering-Betrieb, der in der ehemaligen Bäckerei Kern sein Lokal einrichtet. «Wir werden nebst dem laufenden Catering-Betrieb ein gemütliches Kaffee mit z‘ Nüni, einem reichhaltigen Mittagsbuffet und einem kleinen Ladenbereich mit eigenen und regionalen Produkten anbieten», schreiben Nathaniel und Andrea Hernandez-Schär auf ihrer Webseite. Am Samstag-Vormittag soll es zudem ein gemütliches Morgenbuffet geben. Die Öffnungszeiten des «Gaumenglücks» sind von Mittwoch bis Freitag von 8.30 bis 18.00 Uhr und am Samstag von 8.30 bis 14.00 Uhr. Eröffnung ist am Samstag, 23. September 2023.

Thangarajah Logatharan aus Sri Lanka, wird ab 6. Oktober im Gasthof Sonne in Uerkheim am Herd stehen. Der 43-Jährige hat sich in den letzten Jahren vom Flüchtling zum ausgebildeten Koch hochgearbeitet und vor kurzem den Lehrmeisterkurs absolviert. Logatharan hat unter anderem auch im «Federal» in Zofingen gekocht. Noch im Mai sagte er: «Ich plane langfristig: Irgendwann werde ich mit meiner Frau ein eigenes, gutbürgerliches Restaurant führen.» Dieser Traum scheint sich nun zu erfüllen. „Ich werde zusammen mit meiner Frau gutbürgerliche Menus anbieten“, sagt Thangarajah Logatharan, der seit 2008 in der Schweiz lebt und arbeitet. Das Paar wird in Kürze nach Uerkheim ziehen und die Wirte-Wohnung in der «Sonne» beziehen. Die Öffnungszeiten seien so, wie bei den Vorgängern, sagt der neue Wirt. Von Montag bis Sonntag ist geöffnet, einzig am Dienstag ist geschlossen.

Der Uerkner Gemeinderat freut sich, dass in naher Zukunft gleich zwei Gastronomiebetriebe öffnen und sich die Gemeinde wiederum eines breiten kulinarischen Angebotes erfreuen kann. RAN