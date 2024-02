Gedenkfeier für Freddy Nock findet in der Ostschweiz statt

Am kommenden Mittwoch sind es drei Wochen her, seit die Aargauer Kantonspolizei den Uerkner Seilläufer und Extremsportler Freddy Nock (59) tot in seiner Wohnung aufgefunden hat. In dieser Zeit wurde viel über den Menschen Freddy Nock, seine waghalsigen Auftritte in der Todeskugel und dem Todesrad, seine atemberaubenden Weltrekorde, aber auch über sein Leben geschrieben, spekuliert und behauptet.

Freddy Nock (59) wird seine letzte Ruhe nicht an seinem letzten Wohnort Uerkheim finden, sondern in der Ostschweiz. So wünschen es seine Kinder, die in diesem Landesteil der Schweiz zu Hause sind. Mit den Trauerfeierlichkeit wurde Adrian Bolzern beauftragt. Er amtet seit 2014 in einem Teilpensum als Pfarrer und heutiger Seelsorger für die Circusleute, Schausteller und Marktfahrer. Adrian Bolzern wirkte von 2012 bis 2022 in der katholischen Pfarrei Peter und Paul in Aarau.