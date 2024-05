Gegen Baum geprallt – unverletzt ausgestiegen

Der Selbstunfall ereignete sich am Dienstag, 7. Mai 2024, kurz nach 12.30 Uhr auf der Obermattenstrasse ausserhalb von Kölliken. Dabei war der Lenker eines Lieferwagens von Uerkheim kommend in Richtung Kölliken unterwegs. Auf dieser geraden Ausserortsstrecke kam er rechts von der Strasse ab und geriet auf die angrenzende Wiese. In der Folge rutschte der Wagen die Böschung hinab und prallte eingangs Wald heftig gegen einen Baum.