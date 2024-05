Elijah Kofler in einem der Finalboulder an den U12 Boulder-Schweizermeisterschaften 2024 im Bouba Baden,

Bild: Manuel Lopez/SAC

Kölliker erklimmt den zweiten Platz bei den Schweizermeisterschaften im Bouldern

An den Boulder Schweizermeisterschaften der Jugend in Baden erkletterte sich der Kölliker Elijah Kofler (10) die Silbermedaille. Für die Schweizer Meisterschaft U12 qualifizierte sich Elijah Kofler an zwei vorausgehenden Wettkämpfen, in denen er sich bereits in den vorderen Tabelle behaupten konnte. Beim Bouldern, auch Schwierigkeitsklettern genannt, werden schwierige Passagen bis circa 4 Meter in Absprunghöhe ohne Seil geklettert.