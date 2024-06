Gemeindepräsidentin Monika Schenker sagt Adieu

Nach 22 Jahren engagierter Kommunalpolitik wurde Gemeindepräsidentin, Monika Schenker, bei der letzten Gemeindeversammlung verabschiedet. In den mehr als zwei Jahrzehnten hat sie sich in verschiedenen politischen Ämtern eingesetzt, darunter acht Jahre in der Schulpflege, acht Jahre im Gemeinderat und sechseinhalb Jahre als Gemeindepräsidentin.