Gemeinderätin Regina Heller demissioniert

Das grosse Projekt «Posterum», die IT-Umrüstung an der Schule Gränichen, konnte erfolgreich umgesetzt werden. In verschiedenen Kommissionen, wie Kultur in Gränichen, Bibliothek, Schwimmbad, Jugendarbeit und Jugendfest hat sich Regina Heller mit viel Engagement und Freude für die Gemeinde Gränichen eingesetzt. Nach 18 Jahren Engagement im öffentlichen Dienst, beginnt nun eine Lebensphase mit neuen, freien Zeiträumen.

Das Departement Volkswirtschaft und Inneres hat dem Demissionsgesuch zugestimmt. Regina Heller wird für ihren langjährigen grossen Einsatz und ihr Wirken während den vergangenen 18 Jahren bestens gedankt.

Die Ersatzwahl findet am Sonntag, 9. Juni 2024 statt. Die Verabschiedung von Regina Heller erfolgt an der Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2024. AGG