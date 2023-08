Gemeinderat Tony Süess tritt zurück – Partei nominiert Denise Zeller Xenaki

In Buchs kommt es zu einem Wechsel im Gemeinderat. Finanzminister Tony Süess (Die Mitte) tritt nach 10 Jahren im Amt zurück. «Ich habe mich sehr gerne im Gemeinderat für die Buchser Bevölkerung engagiert», lässt sich Süess in der Mitteilung seiner Partei zitieren. Als Ressortvorsteher Finanzen und Steuern sei es ihm immer ein zentrales Anliegen gewesen, dass der Buchser Bevölkerung trotz angespannter Finanzlage ein ausgewogenes Budget vorgelegt werden könne. «Nach zehn intensiven Jahren habe ich mich nun aus persönlichen Gründen entschlossen, aus dem Gemeinderat zurückzutreten. Ich habe gemerkt, dass ich für mich persönlich mehr Freiräume schaffen möchte», sagt Tony Süess zu seiner Demission. Zusätzlich zum Ressort Finanzen und Steuern war Tony Süess für das Regionale Betreibungsamt verantwortlich und präsidierte während vier Jahren die Einbürgerungskommission.

Als Nachfolgerin von Tony Süess portiert «Die Mitte Buchs» Denise Zeller Xenaki (55). Sie ist mit ihrer Familie seit 2009 in Buchs wohnhaft. Seit 2014 ist sie politisch aktiv. Bis 2021 wirkte sie im Kreisschulrat mit. Seit 2019 ist sie als Einwohnerrätin aktiv. Zudem engagiert sie sich als Co-Präsidentin in der Kulturkommission für ein lebendiges kulturelles Angebot für die Buchser Bevölkerung. Sie ist diplomierte Pflegefachfrau und verfügt über Berufserfahrung in der Kinder- und Erwachsenenpflege. «Denise Zeller Xenaki hat aufgrund ihrer sehr engagierten und konstruktiven Arbeitsweise und der langjährigen politischen Erfahrung beste Voraussetzungen für die Mitwirkung im Gemeinderat», sagt Hans Peter Fricker, Präsident von «Die Mitte Buchs». «Mit ihrer Nomination bieten wir der Stimmbevölkerung zudem die Möglichkeit, den Gemeinderat durch eine Frau zu ergänzen.»