Gemeindeschreiber Felix Fischer feiert sein 35. Dienstjubiläum

Am 1. Januar 1989 trat Felix Fischer als Nachfolger von Fritz Werren die Stelle als Gemeindeschreiber und Zivilstandsbeamter in Kölliken an. Bereits damals war Felix Fischer bestens vertraut mit den Tätigkeiten auf einer Verwaltung. Seine Verwaltungslehre absolvierte er in Mellingen. Nach einem Abstecher auf die Finanzverwaltung in Oberrohrdorf nahm er in Rupperswil und später in Buchs die Stelle als stellvertretender Gemeindeschreiber und Zivilstandsbeamter an. Berufsbegleitend absolvierte Felix Fischer in dieser Zeit den zweijährigen Gemeindeschreiberkurs, den er im Frühling 1987 erfolgreich abschloss.