Dieter Märki, Leiter Finanzen, wurde von Gemeindepräsidentin Carmen Suter verabschiedet.

Bild: RC

Gemeindeversammlung Suhr sagt Ja zu VERAS

Am Donnerstagabend fand in Suhr die Einwohnergemeindeversammlung statt. An dieser war der Gemeindebeitrag von 13,8 Millionen Franken an das Projekt VERAS traktandiert. Die Stimmberechtigten nahmen VERAS deutlich an.