Generalversammlung der Männerriege

Nach den ersten Traktanden verwöhnten das Wirtepaar zusammen mit ihrem Team die Turner mit Pommes, Gemüse und einem feinen Steak. Bei dieser Gelegenheit nochmals einen ganz herzlichen Dank in die Küche des Gasthof Sonne. Präsident Thomas Lehner schaute auf die verschiedenen Aktivitäten im vergangene Vereinsjahr zurück. Zwei der Highlights waren die bestens organisierte Turnfahrt in das Aletsch Gebiet und der erfolgreiche Raclette-Abend im Gemeindesaal. Der reich bebilderte Rückblick liess so manche Erinnerung wieder aufleben. Nach den Herbstferien rüsteten sich die Turner mit dem Programm «Winterfit» auf die kommende Skisaison. Mit Applaus wurde ein neues Mitglied in den Verein aufgenommen. Gleich 4 Turner konnten für 30-jährige und ein Turner für 35-jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt werden. Ein Turner erhielt als Trost für zwei erlittene Verletzungen den Pechvogelpreis.

Kontinuität im Vorstand

Peter Bucher trat nach langjähriger Vorstandstätigkeit ins Glied zurück, an seiner Stelle wurde Roger Hadorn in den Vorstand gewählt. Der übrige Vorstand, die beiden Riegenleiter sowie die Revisoren stellen sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung. Tagespräsident Hans Widmer verdankte die umsichtige Vereinsführung durch Präsident Thomas Lehner und den Vorstand. Nebst dem Turnbetrieb und verschiedenen Aktivitäten im Freien steht Mitte März das Skiweekend im Engadin an. Die Männerriege wird am Jugend- und Dorffest sowie am Raclette-Abend die Gäste kulinarisch verwöhnen. Eine viertägige Turnfahrt ist im August geplant und wird die Turner nach Landau in der Pfalz führen. Im November startet bereits wieder das Programm «Winterfit». Der Verein hofft, zu diesem Fitness-Programm das eine oder andere neue Gesicht begrüssen zu dürfen. Zur Teilnahme sind auch «Nicht-Vereinsmitglieder» herzlich eingeladen! Mit dem traditionellen Turnerlied wurde der statutarische Teil der diesjährigen Generalversammlung abgeschlossen. HS