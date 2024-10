Gesundheitszentrum Unterentfelden: Heinz Kurth wird vom Chef zum Angestellten

In diesem Jahr feiert das Gesundheitszentrum von Heinz Kurth seinen 20. Geburtstag. Damals, im Jahr 2004, zog der ehemalige Physiotherapeut des FC Aarau vom Brügglifeld um in den ehemaligen Coop an die Feldstrasse 1. Am Tag der offenen Tür vom Samstag stellte Heinz Kurth seine Nachfolger vor. «Nächstes Jahr werde ich pensioniert. Gestern Freitag habe ich das Gesundheitszentrum verkauft. Ab dem neuen Jahr bin ich hier nicht mehr der Chef und arbeite als normaler Angestellter weiter bis zu meiner Pension», erklärt ein zufriedener Heinz Kurth.

Per 1. Januar 2025 wird das junge, griechische Ehepaar Georgios-Antonios Kortesis und Marina Milorantovits-Kortesis das Gesundheitszentrum übernehmen. Die beiden haben in Griechenland vier Jahre lang Physiotherapie studiert, sich weitergebildet und kamen 2013 in die Schweiz. Sie arbeiten seit einigen Jahren in einer Praxis in Murgenthal, die sie 2017 übernehmen konnten. «Wir waren auf der Suche nach einer zweiten Praxis und fanden hier bei Heinz Kurth einen idealen Betrieb mit einem tollen Team und einer sehr guten Infrastruktur», sagen die beiden.