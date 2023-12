Gipf-Oberfrick schenkt Gränichen einen Nussbaum

Im Rahmen der Aktion «Klimaoase» schenkte die Gemeinde Gipf-Oberfrick der Gemeinde Gränichen einen jungen Nussbaum. Dieser wurde auf der Spielwiese des Kindergartens «Holtengraben» gemeinsam gepflanzt und wird künftig für mehr Schatten und ein kühleres Klima sorgen. Verena Buol Lüscher, Gemeindepräsidentin von Gipf-Oberfrick freute sich, der Gemeinde Gränichen einen neuen Schattenspender übergeben zu dürfen. «Wir hoffen, dass es auch in Gränichen zu einem Baumpflanz-Boom kommt, so wie wir das in unserer Gemeinde erleben dürfen», sagte Verena Buol.