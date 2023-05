GR-Supra-Event bei der Garage Frey Unterentfelden

Die Teilnehmer der GR-Supra-Sternfahrt machten Halt bei der Garage Frey in Unterentfelden, die mitverantwortlich ist, dass es diesen Verein überhaupt gibt. Bild: DFU

Ein freudiges Bild für Toyota-Fans gab der GR-Supra-Event vom Samstag, 13. Mai bei der Garage Frey in Unterentfelden ab. 12 GR-Supra-Besitzer aus der ganzen Schweiz trafen sich zu einer Sternfahrt und machten Halt in Unterentfelden. In Kürze soll ein GR-Supra-Club Schweiz gegründet werden.

Alles begann im März 2021. Ein Sohn eines Schweizers und einer Japanerin fuhr damals ein cooles Mazda MX5 Cabrio, welches das Team der Garage Frey in Unterentfelden für ihn individualisieren durfte. Als Fan von japanischen Sportwagen bestaunte der heute 37-Jährige immer wieder die damals ausgestellten und getunten Toyota GR Supra bei Freys. Der Supra – Eine Legende unter den Sportwagen, vor allem in Japan. Im März 2022 kaufte sich der heutige Lehrer einen ausgestellten Toyota GR Supra und erfüllte sich so einen Traum.

Nach und nach stöberte er in Foren die zu dieser Zeit vor allem in den USA aktiv waren. Dort lernte er einen weiteren Schweizer kennen, welcher Mit-Initiator des Supra Events war. So entstand der erste Kontakt der beiden GR-Supra-Fahrer. Dank Social Media kamen immer mehr GR-Supra-Besitzer hinzu, bis sich eine WhatsApp Gruppe gleichgesinnter gebildet hatte.

Die beiden Männer beschlossen, dass diese Gruppe etwas Aktives zusammen unternehmen sollte. So veranstalteten sie eine Sternenfahrt, an der schlussendlich 12 Fahrzeuge mit dabei waren. Der Start war in Zürich und machte später Rast bei der Garage Frey in Unterentfelden. Schön aufkolloniert und bei zum Glück trockenem Wetter konnten dann zum ersten Mal alle Fahrzeuge bestaunt werden. Im lockeren Ambiente bei Kaffee und Gipfeli wurden Gespräche geführt und über die legendären Supras philosophiert. Es war sehr unterhaltsam und hat viel Spass gemacht. Nach rund eineinhalb Stunden fuhr der Corso weiter. «Es war ein absolut toller und eindrucksvoller Moment, so viele doch selten gesehene Fahrzeuge auf der Strasse in einer Kolonne wegfahren zu sehen», sagte Daniel Frey, der mitverantwortlich ist, dass es diese GR-Supra-Gruppe überhaupt gibt.

Zukünftiges ist auch bereits geplant: Es ist nicht auszuschliessen, dass der erste GR-Supra-Club der Schweiz in diesem Jahr noch gegründet wird. DFU