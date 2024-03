Grossratskommission stimmt Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens in Uerkheim zu

Uerkheim ist in den letzten Jahren immer wieder Opfer von Hochwasserereignissen geworden. Mit dem Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens und einem Teilausbau der Uerke im Dorf soll das Siedlungsgebiet von Uerkheim künftig besser geschützt werden. Gleichzeitig sind an der Uerke und am Katzenhaldenbächli Revitalisierungsmassnahmen geplant. Von den Realisierungskosten von insgesamt gut 12 Millionen Franken entfällt rund ein Drittel auf den Kanton. Daneben tragen der Bund, die Gemeinde Uerkheim und die Aargauische Gebäudeversicherung zur Finanzierung des Projekts bei, 550’000 Franken sollen aus der Strassenkasse beigesteuert werden. Die Mitglieder der Kommission UBV stimmen dem Kredit einstimmig zu.

Das Geschäfte wird voraussichtlich im April im Grossen Rat behandelt. AG/RAN