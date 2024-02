Unbekannte Hacker haben am Dienstagmorgen einen Angriff auf das Mail von Gemeindepräsident Urs Affolter gestartet und hunderte von Mails in seinem Namen verschickt.

Bilder: ZVG/Montage RAN

Hacker-Angriff auf Gemeindepräsident Urs Affolter – hunderte Mails in seinem Name verschickt

Die E-Mailadresse von Gemeindepräsident Urs Affolter wurde am Dienstagvormittag Opfer eines unbekannten Angriffs, das teilt die Gemeinde Buchs am Dienstagabend in einem Schreiben mit. Erste Analysen zeigen, dass keine weiteren Systeme betroffen sind. Die vertiefte Analyse läuft derzeit noch.