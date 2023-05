Hirschthal: Auto abgeschleppt und dabei Fussgänger verletzt – Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Samstagnachmittag, gegen 16 Uhr, versuchte ein 13-jähriger Knabe in Hirschthal an der Einmündung Holzikerstrasse-Hauptstrasse den dortigen Fussgängerstreifen zwischen zwei wartenden Autos zu überqueren. Dabei übersah er, dass das vordere Fahrzeug mit dem sich dahinter befindlichen Auto durch ein Abschleppseil verbunden war. Als das vordere Fahrzeug losfuhr, spannte sich das Abschleppseil und verletzte den 13jährigen Knaben. Die beiden Fahrzeuge machten sich unerkannt davon.