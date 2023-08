Hirschthal: Bundesfeier-Rednerin Heidi Hunziker fragt «Was treibt uns an?»

Es war eine gute Idee der Organisatoren, die Bundesfeier in die Hirschmatt-Halle zu verlegen. Während es draussen zeitweise in strömen regnete, strömten viele Hirschthalerinnen und Hirschthaler in die Halle, welche gut bestzt war. Auf der Bühne spielte Gogos Party Band. Frau Gemeindeammann Irene Bärtschi begrüsste die Anwesenden, betonte die Wichtigkeit des Gemeinsamen, des Miteinanders und die Schweizer Werte Frieden und Demokratie. Sie erinnerte bei aller Festfreude aber auch an das erschütternde Schicksal, das in Uerkheim ein paar Tage zuvor ereilte. Bevor sie die Rednerin vorstellte, dankte Irene Bärtschi unter anderem dem Damenturnverein und der Schützengesellschaft für die Organisation und Durchführung der Bundesfeier.