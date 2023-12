Hirschthal: Samichlaus-Einzug in die Biberburg bei Traum-Winterwetter

Am Sonntag, 1. Advent feierte die Biberburg den Einzug des Samichlauses. Dieser kam vom Waldrand her, zog über die Hauptstrasse Richtung Biberburg, wo er bereits zu hören war, denn der Tross wurde begleitet von der Trychlergruppe Rottenschwil. Der Samichlaus kam nicht mit leeren Händen. Im Sack waren 300 Chlaussäckli (offeriert vom Verein Biberburg). Dieses musste sich verdient werden. Die Kinder standen Schlange vor einem der Samichlaus-Holzhäuschen und trugen dort ihr «Värsli» vor. Im Tipi-Zelt las der Samichlaus den Kindern Geschichten vor, in der Biberburg konnte sich Gross und Klein aufwärmen und vor der Biberburg wärmte die Grillwurst und der Glühwein die zahlreichen Besucher. KF