Holzschopf geriet in Vollbrand

Am Montagabend des 29. April, gegen 22.00 Uhr, brach in einem Holzschopf in Uerkheim eine Brand aus. Bereits nach kurzer Zeit stand der Schopf in Vollbrand. Die Feuerwehr Uerkental konnte den Brand mit einem Grossaufgebot unter Kontrolle bringen. Das nebenstehende Wohnhaus war vom Brand glücklicherweise nicht betroffen. Dank schnellem Eingreifen konnten sämtliche Kleintiere aus dem Schopf gerettet werden. Auch Personen blieben beim Brand unversehrt. Die Brandursache ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. KAPO