Beschädigter Hydrant bei der Eni-Tankstelle in Unterentfelden

Bild: RC

Hydrant umgefahren, mehrere Zenhtausend Liter Wasser treten aus

In Unterentfelden fuhr am Freitagabend ein Tanklastwagen beim Manövrieren rückwärts in einen Hydranten. Etwa während 20 Minuten sprudelte hiernach eine acht Meter hohe Fontäne in die Höhe.