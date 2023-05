Noemi Fischer zeigt einem jungen Besucher die KV-Welt. Sie wird nach ihrer Ausbildung im Sommer Marketing-Assistentin bei Pfiffner. Bild: Kaspar Flückiger

Infotag bei Pfiffner: Wenn Lernende ihren Ausbildungsplatz zeigen

Am Infotag konnten sich Jugendliche über alle sechs Lehrberufe informieren, welche Pfiffner in Hirschthal anbietet. Dabei stellten die Lernenden ihren Ausbildungsplatz gleich selbst vor. Am Schluss des informativen Rundgangs wartete eine Festwirtschaft und ein virtuelles Formel-1-Rennen auf die Besucher, die am Samstag zahlreich erschienen.