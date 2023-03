Jahresabschluss 2022 deutlich besser als erwartet

Das positive Ergebnis ist hauptsächlich auf den Buchgewinn von 32‘820 Franken aus dem Ver-kauf der Parzelle Nr. 525 (Zimmermann-Haus) an den Kanton sowie den Neubewertungen der Liegenschaften des Finanzvermögens (+ 53’864 Franken) zurückzuführen.

Mehrbelastungen sind wiederum in den nicht beinflussbaren Kosten, wie z. Bsp. bei der Bildung (Besuch von Sonderschulen und Beiträge an Berufsschulen) und im Gesundheitswesen (Kostenbeiträge Pflegefinanzierung) zu verzeichnen. In den übrigen Bereichen entspricht die Rechnung 2022 grösstenteils der budgetierten Vorgabe.