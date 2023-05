Jungschi-Zvieri in Bronze: «Bananium» als erstes Denkmal in Unterentfelden eingeweiht

Die Schoggibanane. Jedes Jungschikind kennt sie und weiss, wie man sie richtig zubereitet: Schlitz in die Banane, eine Reihe Schokolade hineindrücken und dann nahe am Feuer bräteln, oder in Alufolie einpacken und in die Glut legen. Wenn Schokolade und Bananeninhalt geschmolzen sind, auslöffeln. Das leckere und klassische «Jungschi-Zvieri» hat jetzt ein Denkmal erhalten. An einem Waldrand in Unterentfelden. Andrea Baumann, die Co-Präsidentin der Cevi Entfelden, erklärt, wieso: «Als wir letzten Herbst das grosse 50-Jahr-Jubiläum feierten, schenkten wir den beiden Entfelder Gemeinden die Bronze-Skulptur, nun wurde der passende Ort dafür gefunden, beim Überblick, am Waldrand zwischen dem Waldhaus Lättweiher und dem Fritzbrünneli, wo die Cevi Entfelden sehr oft ist.».