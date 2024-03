Kanalifant sorgt für freien Ablauf

Die Kanalreinigungsfirma Kanalifant AG hat ihren Sitz in Kölliken und steht seit 2021 unter der Leitung von Peter Huwiler, der in der Branche seit Jahrzehnten Wissen und Erfahrung gesammelt hat. Sein kompetentes und flexibles Team bringt im Bereich Kanal- und Rohrreinigung sowie Schachtentleerung und weiteren Dienstleistungen rasche und unkomplizierte Hilfe. «Der funktionierende Ablauf ist in grosser und kleiner Dimension wichtig und die Leitungssysteme werden über Jahre stark belastet», erklärt Peter Huwiler. «Dazu kommt, dass Verstopfungen meist dann auftreten, wenn sie niemand erwartet oder will.» Die Flexibilität, der schnelle Einsatz und das unkomplizierte Beheben von Schäden ist der Anspruch der Kundschaft. Mit dem modernen und effizienten Fahrzeug- und Gerätepark ist Kanalifant bestens ausgerüstet. «Kompetenz ist wichtig, denn oft steckt mehr dahinter als dies die Schadensmeldung vermuten lässt», führt Huwiler aus. Deshalb kann auch jederzeit und schnell auf ein Netzwerk von Spezialisten zugegriffen werden. «Wir bleiben Ansprechpartner und für die fachgerechte Arbeitserledigung verantwortlich.».

Breites Angebot

Die Kanal- und Rohrreinigung ist die meist verlangte Dienstleistung. Dazu gehören die effektive Ablaufentstopfung in Küche, Bad, WC und Waschküche und das Spülen von Schmutzabwasser-, Sicker-, Dachwasser- und Quellenfassungsleitungen. Bei der Entleerung von Schächten aller Art gelangen Sauggeräte zum Einsatz. Ob Schlammsammler, Platzschächte, Ölabscheider, Pumpenschächte, Klär- oder Schlammgruben, Biotope und Wasserreservoirs: Die Entleerung, korrekte Entsorgung und allfällige Schadenanalyse ist bei Kanalifant in kompetenten Händen. Der Einsatz vom Kanal-Fernsehen bringt interessante Aufnahmen vom Küchen-Ablauf über den WC-Fallstrang bis hin zum Anschluss an die öffentliche Kanalisation zutage. Damit können Leitungen nach dem Spülen untersucht, eine Bestandsaufnahme gemacht und Neubauaufnahmen oder Schadenortung durchgeführt werden. Die erfahrenen Techniker verwenden modernste Technologien um Lecks, Risse oder andere Schäden in der Kanalleitungen zu identifizieren. Durch eine gründliche Inspektion und Druckprüfung wird die Dichtheit des Kanalsystems protokolliert. Die grabenlose Kanalsanierung ist ein effizientes Verfahren zur Reparatur und Renovierung von Abwasserkanälen. Das Inlineverfahren bietet zahlreiche Vorteile: Es ist kostengünstig, zeitsparend, vermeidet die aufwendige Grabenarbeit, ist umweltfreundlich und wird in der vielfältigen Arbeitspalette von Kanalifant AG mit einem 24-Stunden-Notfalldienst angeboten.