Kanton beteiligt sich mit über 450’000 Franken am Projekt Bärenplatz – bei einem Ja an der Urne

Am 22. Oktober 2023 stimmen die Buchser Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über den Verpflichtungskredit für die Umgestaltung des Bärenareals in der Höhe von 1,420 Millionen Franken – und jährlich wiederkehrenden Kosten von 150›000 Franken – ab.

In der Botschaft an die Stimmberechtigten informiert der Gemeinderat, dass bei der kantonalen Abteilung für Raumentwicklung ein Gesuch für einen Kostenbeitrag aus der Mehrwertabgabe eingereicht wurde.

Der Gemeinderat hat nun bereits eine Rückmeldung der Abteilung für Raumentwicklung erhalten. Es wird ein Beitrag aus der Mehrwertabgabe in der Höhe von 456’100 Franken in Aussicht gestellt. Die Zusicherung erfolgt nach Annahme des Projekts an der Abstimmung. GEM