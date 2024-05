Regierungsrat entscheidet: Steuerfuss beträgt 118 Prozent

Der Einwohnerrat Buchs hat den ersten Budgetentwurf, der eine Erhöhung des Steuerfusses um 10 Prozentpunkte auf 118 Prozent vorsah, an seiner Sitzung vom 19. Oktober 2023 behandelt. Obwohl in mehreren Voten Verständnis für die schwierige Finanzlage der Gemeinde und das Vorgehen des Gemeinderats geäussert wurde und mehrere Kürzungsanträge keine Mehrheit fanden, wurde das Budget am Schluss knapp mit einer Stimme Unterschied abgelehnt. Aufgrund der folgenden Lagebeurteilung und der Analyse der Budgetpositionen kam der Gemeinderat zum Schluss, dem Parlament einen nahezu unveränderten Budgetentwurf vorzulegen. Insbesondere hielt er an der vorgeschlagenen Erhöhung des Steuerfusses auf 118 Prozent fest, da die finanzielle Lage dies zwingend erfordere. Der Einwohnerrat stimmte dem zweiten Budgetentwurf am 5. Dezember 2023 deutlich zu, wobei diverse Ratsmitglieder ausführten, mit ihrer Zustimmung (oder Enthaltung) lediglich eine Volksabstimmung über das Budget ermöglichen zu wollen. In der Urnenabstimmung vom 3. März 2024 wurde das Budget dann mit einem Neinstimmen-Anteil von knapp 72 Prozent verworfen.