Einwohnerrat bewilligt 14 Millionen für Ersatzschulraum und die Sanierung und Aufwertung der Aarauer- und Mitteldorfstrasse

Die 10. Einwohnerratssitzung der Legislaturperiode 2022/25 im Gemeindesaal Buchs hatte es in sich. Innerhalb kürzester Zeit und ohne grosse Diskussionen bewilligte der Rat zwei höhere Millionenbeträge für Ersatzschulraum und die Sanierung und Aufwertung der Aarauer- und Mitteldorfstrasse. Beide Geschäfte kommen aber am 22. September (Schulraum) und 24. November (Strassenbauprojekt) noch an die Urne.