Kanton prüft Zivilschutzanlage beim Alterszentrum Schiffländi als Unterkunft für Asylsuchende

Die Notlage im Asylwesen im Aargau ist sehr angespannt. Die Unterbringungssituation fordert weitere Unterkünfte. Um die Situation momentan zu bewältigen, hat der Kanton die unterirdische Notunterkunft in Birmenstorf in Betrieb genommen. Er bereitet in Lenzburg und in Aarau zwei weitere unterirdische Anlagen vor, die bei Bedarf eröffnet werden können. Ein Entscheid dazu ist noch nicht gefällt.