Karotten-Marotten

Wenn das Leben dir keine Rüebli gönnt … Und deswegen ist mein Besuch am Rüeblimärt auch immer ein Besuch in meine Fantasiewelt, in der ich mir den Geschmack des Rüeblis vorzustellen versuche.

Vor mir beisst ein kleiner Junge enthusiastisch in eine orange leuchtende Möhre. Das Karottengrün wippt dabei anfeuernd wie die Pompons eines Cheerleaders mit seinen Bewegungen mit. Ich nehme das Ganze wie in Zeitlupe wahr. Wie schön wäre es, wie er das Knacken zwischen den Zähnen zu spüren. Ich verliere mich in meiner Fantasie. Wie es wohl wäre … bis ich merke, dass ich den Jungen schon viel zu lange anstarre. Beschämt gehe ich weiter.