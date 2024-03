In der unterirdischen Sanitätsstelle Schiffländi in Gränichen werden keine Asylsuchenden untergrbracht. Die Gemeinde bietet dem Kanton aber eine Alternative mit Platz für rund 60 Personen an.

Bild: RAN

Keine Asylbewerber in der Gränicher Schiffländi

Der Kantonale Sozialdienst (KSD) baut seine Kapazitäten zur Unterbringung von Geflüchteten aus. In Wettingen soll im ehemaligen Gebäude des Alterszentrums St. Bernhard befristet eine neue Unterkunft mit 230 Plätzen realisiert werden. In Gränichen kann der KSD ein Objekt mit Platz für rund 60 bis 70 Personen anmieten. Die bestehende kantonale Unterkunft in Frick soll um 80 Plätze erweitert werden. Die rund 370 neuen Plätze sollen im zweiten Quartal 2024 zur Verfügung stehen.