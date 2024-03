Keller, Forster und zwei grosse Überraschungen

Lange sah es so aus, als ob die beiden Thömus-maxon-Fahrer Lars Forster (29) und Vital Albin (25), dem wie entfesselt fahrenden Luca Schätti nicht mehr folgen können. Im Ziel hatten die beiden Routiniers jedoch wieder die Nase vorne: Lars Forster gewann vor Vital Albin. Knapp dahinter aber kam Luca Schätti (Bike Team Solothurn) als Dritter ins Ziel und hinterliess eindrucksvoll seine Visitenkarte. Hätte er auf der letzten Runde nicht noch einen defekt am Wechsel erlitten, es hätte gar zur ganz grossen Überraschung werden können.

Heimrennen können beflügeln, zu besonderen Leistungen animieren. Ein Athlet, eine Athletin kennt die Strecken. Freunde und Familienmitglieder feuern hinter den Abschrankungen an. Im Falle von Joel Roth (Kölliken) sprach das Wetter aber gegen den 25-Jährige. Er liebt es warm und trocken. Beides gab es am Sonntag beim Saisonauftakt in Gränichen nicht. Roth verlor bereits zu Beginn den Kontakt zur Spitze, hielt sich erst noch in den ersten 10, fiel dann aber immer weiter zurück. Am Ende resultierte ein enttäuschender 18. Platz. Besser erging es dem E-Bike-Weltmeister Joris Ryf (Gränichen). Nach einem harzigen Start kämpfte er sich immer weiter nach vorne und belegte nach einem 12. Zwischenrang nach vier Runden, am Ende den guten 14. Schlussrang.