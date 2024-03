KIFF 2.0: Rechtsgültige Baubewilligung, kaum Teuerung und Spatenstich Ende Juni 2024

Die 30-tägige Beschwerdefrist gegen die vom Aarauer Stadtrat erteilte Baubewilligung für den Neubau ist seit nunmehr zwei Wochen verstrichen, ohne dass beim Kanton eine Beschwerde eingegangen ist. Dementsprechend hat der Stadtrat am 13. März 2024 die Rechtskraft der Baubewilligung bescheinigt. Dem neuen Kulturzentrum mit u.a. einem Saal für bis zu 1000 Besuchenden, einem Restaurant und Proberäumen in der Telli steht rechtlich also nichts mehr im Weg. Auch finanziell ist Optimismus angebracht: Nach den erfolgreich durchgeführten ersten Submissionsrunden konnte die Teuerung praktisch vollständig aufgefangen werden. Für die Bauherrin, den nicht-gewinnorientierten Verein IG KIFF, ist deshalb klar: Die Bauarbeiten für das neue Zuhause sollen schnellstmöglich beginnen.