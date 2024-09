Aaraus Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker (links), Innovaare-Verwaltungsratspräsident Christian Brönnimann und Badens Stadtammann Markus Schneider unterschreiben den Zusammenarbeitsvertrag.

Bild: ZVG

Aarau und Baden beteiligen sich am Park Innovaare

Die Städte Aarau und Baden haben sich mit je 50’000 Franken am Park Innovaare beteiligt. Damit sichern sie sich einen Platz in einem innovativen Wirtschafts- und Forschungsnetzwerk und streben eine verstärkte Zusammenarbeit mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen an.