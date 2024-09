Sanierung von «Hammer 1» fast abgeschlossen – neue Nutzungen geplant

Die umfassende Sanierung der Liegenschaft Hammer 1 in Aarau, die der Einwohnergemeinde gehört, befindet sich in der Endphase und wird voraussichtlich in den kommenden Tagen abgeschlossen. Ursprünglich war geplant, das Projekt «Haus der Kulturen» gemeinsam mit dem Verein a Tavola umzusetzen. In den Vertragsgesprächen zeigte sich jedoch, dass die finanzielle Situation des Vereins nicht die notwendige Stabilität bietet, um das Projekt zu realisieren. Daher hat sich der Verein a Tavola entschieden, sich vom Projekt zurückzuziehen und das Lokal nicht zu mieten.