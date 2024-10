Bundesräte Rösti und Parmelin besuchen Bevölkerung in Aarau

Am 11. Oktober findet beim Holzmarkt am Soldatendenkmal das traditionelle «SVP bi de Lüt» statt, welches stets am Vorabend jeder Delegiertenversammlung organisiert wird. Ab 17.30 Uhr kann die Bevölkerung zahlreiche SVP National- und Ständeräte persönlich treffen und bei Bratwurst und Bier den Feierabend ausklingen lassen. Die SVP Bezirkspartei Aarau freut sich besonders, dass beide SVP Bundesräte, Albert Rösti und Guy Parmelin, ebenfalls anwesend sein werden. In keinem anderen Land ist es heutzutage noch denkbar, persönlich und auf Augenhöhe die Landesregierung treffen zu können. So kann man aus erster Hand erfahren, welche Lösungen die SVP für die zahlreichen Probleme in unserem Land vorschlägt. SVP