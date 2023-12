Kölliken/A1: Kollision führt zu grossem Schaden und langem Stau

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 20. Dezember 2023, um 14.20 Uhr auf der A1 bei Kölliken. Dabei waren ein BMW und ein Mc Laren auf dem Überholstreifen in Richtung Zürich unterwegs. Der BMW schwenkte in der Folge auf den rechten Fahrstreifen, worauf der Lenker des Sportwagens beschleunigte. Dabei verlor er die Herrschaft über den leistungsstarken Wagen, der dann schleudernd gegen den BMW prallte. Anschliessend prallten beide Autos gegen die Leitplanke und blieben demoliert auf der Fahrbahn stehen.