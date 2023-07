Kölliken: Dachstock brannte – Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern

Am Donnerstagabend, 6. Juli, kam es in einer Dachstockwohnung in Kölliken zu einem Brand. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Verletzt wurde niemand. Kurz vor 21.00 Uhr ging die Meldung bei der Kantonspolizei Aargau ein, wonach an der Walkestrasse in Kölliken eine Dachstockwohnung brenne. Es sei Rauch sichtbar, welcher

aus dem Dach komme. Die Feuerwehr Kölliken rückte umgehend vor Ort aus und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist jedoch vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Aufklärung der Brandursache aufgenommen. KAPO/KF