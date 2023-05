Kölliken «Dreieck Toscani»: Wilde Parkiererei hat ein Ende – Kanton bewilligt sechs Parkplätze

Die Gemeinde Kölliken hat aufgrund einer schriftlichen Eingabe eines Köllikers, beim Kanton ein Gesuch für maximal 12 offiziellen Parkplätzen an diesem kritischen Ort eingereicht. Nach zahlreichen hausinternen und externen Diskussionen– involviert war nebst dem Kanton auch der zuständige Kreisförster – haben sich die Parteien auf einen gutschweizerischen Kompromiss geeinigt. Es wurde eine Bewilligung für sechs offizielle, kostenlose Parkplätze erteilt. Zusätzlich wurden seitens des Kantons Signaltafeln für die vorgeschriebene Zu- und Weg-Fahrt verfügt.

In vorbildlicher Zusammenarbeit des Werkhofs Kölliken und dem Forstbetrieb Kölliken/Safenwi, ist das vom Kanton redimensionierte Projekt dieses Frühjahr 2023 nun realisiert worden. Die Kennzeichnung der Parkplätze ist klar erkennbar und mittels alter Baumstämme aus dem Kölliker Wald, nachhaltig gestaltet worden. Eine jederzeit mögliche Zufahrt für den Forstbetrieb und im Notfall für Feuerwehr, Sanität und Polizei kann nun nicht mehr unbestraft durch eigensinnig und chaotisch parkierte Personenwagen erschwert oder gar gänzlich blockiert werden.

Die seinerzeit sehr gefährlich montierte Sitzbank nahe der Schönenwerderstrasse ist sicherheitshalber in das «Dreieck Toscani» hineinversetzt worden. Die durch den Forstbetrieb Köllikien/Safenwil erstellte Bank, welche vornehmlich für Wanderer und Biker gute Dienste erweisen wird, ist neu. Sie diente einmalig als Ausstellungsstück an der vergangenen Gewerbeausstellung in Kölliken.