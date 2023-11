KVA: Neue Dampfturbine wird zusätzlich Strom für fast 2000 Haushalte produzieren

Im Juni bewilligte der Gemeindeverband für Kehrichtbeseitigung Region Aarau-Lenzburg (GEKAL) 410’000 Franken für die Projektierung einer neuen Turbine in der KVA Buchs. Nun sagte die Abgeordnetenversammlung auch einstimmig Ja zum Investitionskredit über 20 Mio. Franken. 40 der 83 Verbandsgemeinden waren an der Versammlung in Küttigen vertreten.