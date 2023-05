Landi Aarau-West AG: Wachstum in schwierigem Umfeld fortgesetzt

Mehr Umsatz, etwas weniger Gewinn

Grossprojekt in Kölliken geplant

Am Standort Kölliken plant die Landi Aarau-West AG eine hochmoderne Getreideannahmestelle. Insgesamt werden 13 Million Franken investiert, um den regionalen Getreideanbau zu fördern. Wie bereits in diverse Medien berichtet haben, stammen die bestehenden Anlagen aus den 60er- und 80er Jahren. Eine Sanierung ist deshalb keine gute Lösung, weshalb sich die Geschäftsleitung dazu bewog einen Neubau zu realisieren. Die Baueingabe verzögerte sich bereits und so ist mit einem Baustart im Dezember 2023 oder im Dezember 2024 zu rechnen.

Die Bauarbeiten in Gretzenbach schreiten voran und so kann bereits im September der neue Volg-Laden eröffnet werden. Weiter steht in Gontenschwil ein Umbau ab August an, um die bestehenden Räumlichkeiten den neuen Kundenbedürfnissen anzupassen.