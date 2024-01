Mirjam Kosch: «Demokratie bedeutet zusammen die Zukunft gestalten»

Mirjam Kosch: Bevor ich zur Grossratspräsidentin gewählt wurde, konnte ich mich zwei Jahre lang als Vizepräsidentin auf das Amt vorbereiteten. Das ist vom Gesetz so vorgegeben. Als Vizepräsidentin habe ich an den Sitzungen der Ratsleitung teilgenommen und Elisabeth Burgener (Grossratspräsidentin 2022) und Lukas Pfisterer (Grossratspräsident 2023) unterstützt – und dabei viel von beiden gelernt. Nun bin ich gut gerüstet für das Amt.

Mirjam Kosch: Ich habe mein Jahr unter das Motto «zäme» gestellt. Denn für mich bedeutet Demokratie, dass wir zusammen – also zäme – die Zukunft gestalten. Für die Arbeit im Grossen Rat ist mir wichtig, dass wir uns auch neben den Ratssitzungen parteiübergreifend austauschen. Gerade mit unseren unterschiedlichen politischen Meinungen können wir so den Kanton zäme besser weiterbringen. Und natürlich heisst zäme auch, dass wir als Grosser Rat zusammen mit den Aargauerinnen und Aargauern, zusammen mit der Wissenschaft, zusammen mit der Wirtschaft und zusammen mit den Kulturinstitutionen die Herausforderungen der Zukunft meistern und zusammen den Aargau gestalten.

Mirjam Kosch: Klar, ab und zu vermisse ich es, dass ich zu gewissen Themen nichts sagen darf. Aber die Arbeit als Grossrats(vize)präsidentin ist spannend und herausfordernd. Ich lerne viel über politische Prozesse und unsere Institutionen. Und ich darf so viele Personen und Vereine kennen lernen und den Kanton an tollen Anlässen repräsentieren. Dafür nehme ich gerne in Kauf, dass ich nicht an vorderster Front mitpolitisieren darf.