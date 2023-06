Mit Pauken und Trompeten zwei Tage lang gefeiert: Die neue Uniform der Harmoniemusik ist «buchsgrün»

Erst zum zweiten Mal in ihrer 160-jährigen Vereinsgeschichte ist die Uniform der Harmoniemusik Buchs (HMB) grün, passend zum Buchser Wappen. Am Galakonzert vom Freitagabend wurde die neue Uniform erstmals präsentiert, tags darauf gleich nochmals beim Gratis-Konzert für die Bevöl­kerung. HMB-Präsident Peter Ris schwärmt in den höchsten Tönen vom Tragekomfort der neuen Uniform und dankte all jenen, die sie finanziell ­möglich gemacht haben. Und auch OK-Präsident und Gemeinderat Joel Blunier fand Gefallen: «Auch bei die-sen sommerlichen Temperaturen trägt sich die neue Uniform dank des verwendeten Materials sehr angenehm, ja sie soll sogar einen kühlenden Effekt haben!» Trotzdem waren die Musikantinnen und Musikanten froh, dass sie nach ein paar Stücken die Uniform­jacke ausziehen durften, auch deshalb, weil sie dem Publikum im Gemeindesaal das darunter getragene Gilet präsentieren wollten. Zwei Tage lang wurde die neue Uniform und das 160-Jahr-Jubiläum der HMB sprichwörtlich mit Pauken und Trompeten gefeiert. Nebst einem grossen Lunapark für die Kids und diversen Food-Ständen für Gross und Klein stand eine ganze Reihe von Live-Konzerten auf dem bunten Programm. kf