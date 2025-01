Neue Gemeindeschreiberin vorgestellt

Marion Schmid-Gall: Ein neues Gesicht für die Verwaltung

Einen sichtbaren Wandel brachte der Jahreswechsel in der Gemeindeverwaltung mit sich: Marion Schmid-Gall, in Bottenwil aufgewachsen und nun in Safenwil wohnhaft, stellte sich als neue Gemeindeschreiberin vor. Mit einem herzlichen Auftreten und grossem Engagement übernahm sie nicht nur die organisatorischen Aufgaben, sondern auch den Service am Neujahrsapéro. Gemeinsam mit den Gemeinderäten schenkte sie den Anwesenden Getränke aus – eine Geste, die bei den Besucherinnen und Besuchern gut ankam.