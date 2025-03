Der neue Vorstand des Satus Gränichen. Unten rechts Präsident Beat Steiner, der für die kommende Generalversammlung seinen Rücktritt angekündigt hat.

Bild: ZVG

Mit 140 Teilnehmenden war die 96. Generalversammlung des Satus Gränichen ein voller Erfolg. Es konnten drei neue Vorstandsmitglieder gewählt werden, der Präsident Beat Steiner kündigte seinen Rücktritt für nächstes Jahr an.

Wie in den letzten Jahren überst ieg die Anzahl Vereinseintritte die Austritte deutlich: 459 Vereinsmitglieder zählt der Satus Gränichen aktuell. Es ist erfreulich festzustellen, wie die Mitgliederzahlen bei der Jugend wie auch bei den Aktiven kontinuierlich steigen, was sich auch in der hohen Zahl Teilnehmer an der Generalversammlung widerspiegelt. Diese Entwicklung zeigt, dass der Satus Gränichen mit seiner Strategie auf dem richtigen Weg ist. Auch dieses Jahr war die Generalversammlung des Satus Gränichen mit 140 Mitgliedern sehr gut besucht.

«Gehen, wenn es am schönsten ist»

Beim Jahresrückblick des Präsidenten präsentierte Beat Steiner die Ereignisse des vergangenen Jahres auf eine kreative Weise in einem Film, der mit Hilfe künstlicher Intelligenz entstanden ist. Danach ging es auch bei den Wahlen um seine Person: In einem Jahr wird Beat Steiner zurücktreten. Er sei überzeugt, dass im Verein nun genügend junge und engagierte Mitglieder sind, welche Ehrenamtlichkeit nach ihren Vorstellungen leben wollen. «Dann soll man bekanntlich gehen, wenn’s am schönsten ist. Nach Rund 15 Jahren ist es Zeit dafür.» Des Weiteren möchte der amtierende Präsident im Herbst 2025 an den Gesamterneuerungswahlen in Gränichen für den Gemeinderat kandidieren. Steiner konnte der Versammlung bereits über seine designierte Nachfolge informieren: Die Vereinsleitung soll Tanja Thommen übernehmen. Bereits in diesem Jahr kommt es zu Veränderungen in der Führung und der Vorstand konnte drei neue Mitglieder begrüssen: Evelin Walker, Raphael Suter und Flavio Waltenspühl.

Ehrenmitgliedschaft für Käthi Müller