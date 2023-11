Neues Schulhaus-Projekt vorgestellt

Die Gemeinde Kölliken präsentierte am Infoabend vom Montag, 6. November, das neue, vierstöckige Oberstufen-Schulhausprojekt. Dieses wird nötig, weil die Schule aus allen Nähten platzte und «es nicht ewig mit Provisorien weiter gehen kann», sagen die Verantwortlichen. Der Neubau soll Platz für 300 Schülerinnen und Schüler bieten und 12,8 Mio. Franken kosten.

Das neue Schulhaus soll an am Platz des ehemaligen Feuerwehrmagazins und neben das Schulhaus Farbweg zu stehen kommen und das sich schon seit längerem anbahnende Schulraumproblem lösen.

Weil sich der neugeschaffene Wohnraum in Kölliken nun füllt, steigt auch die Zahl der Schülerinnen und Schüler. Alleine im Zeitraum von 2021/22 bis jetzt sind vier weitere Schulklassen dazu gekommen. Anfang Schuljahr besuchten 737 Kinder und Jugendliche die Schule in Kölliken. Tendenz zunehmend.

In den oberen drei Stöcken sind Schulräume geplant, die pro Etage Platz für 100 Schüler bieten werden. Im Erdgeschoss sind die Mediathek und Bibliothek der Schule vorgesehen. Auf dem Dach soll eine Photovoltaikanlage für Strom sorgen, eine kontrollierte Lüftung für das richtige Raumklima und Fernwärme aus der bestehenden Holzschnitzel-Heizung, für die nötige Wärme in kalten Monaten.

Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass die Bevölkerung dem Schulhausprojekt positiv gegenübersteht. Benötigt werde es auf jeden Fall. Es könne ja nicht immer mit Aufstockungen und Provisorien weitergehen.

Der Kölliker Gemeinderat bittet die Gemeindeversammlung am 24. November für den Bau des neuen Oberstufen-Schulhauses um einen Kredit von 12,8 Millionen Franken. Das ergebt einen Kubikmeterpreis von rund 620 Franken, rechnet Vizeammann Andreas Von Gunten vor. Vergleichbare Schulhäuser in dieser Grössenordnung seien in derselben Kostenkategorie angesiedelt. Zudem liege der letzte grössere Schulhausbau bereits 40 Jahre zurück.